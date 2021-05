Exportações da China saltam 32,3% em abril, na comparação anual

Em meio à recuperação econômica global após o choque da covid-19, as exportações da China saltaram 32,3% em abril em relação ao mesmo período de 2020, informou na madrugada desta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. A leitura superou de longe a previsão de alta de 21%. As importações, por sua vez, dispararam 43,1% no mesmo intervalo, ante projeção de 40%. Com isso, o superávit comercial da China foi de US$ 42,85 bilhões no mês passado. A expectativa era de saldo positivo de US$ 28,20 bilhões. Todas as previsões eram de analistas consultados pelo Wall Street Journal. (Com informações da Dow Jones Newswires).