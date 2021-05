Arábia Saudita suspende importação de frango de 11 frigoríficos do Brasil

Ao todo, 11 frigoríficos brasileiros foram vetados pela Arábia Saudita (foto: ANDRE DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/3/17) Arábia Saudita suspendeu a importação de frango de 11 frigoríficos brasileiros. Em nota conjunta, os ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura disseram que estão em contato com autoridades árabes e que não houve apresentação de justificativas para a medida. O governo federal, nesta quinta-feira (6/5), afirmou que asuspendeu a importação de frango de 11 frigoríficos brasileiros. Em nota conjunta, os ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura disseram que estão em contato com autoridades árabes e que não houve apresentação de justificativas para a medida.





Ainda segundo o governo federal, há “elevados padrões de qualidade e sanidade seguidos por toda a cadeia de produtos de origem animal” e que todos os requisitos sanitários são integralmente cumpridos. De acordo com as pastas federais, apenas o Brasil teve o veto dosna atualização da lista de exportadores de carne de aves, publicada pela Saudi Food and Drug Authority (SFDA).Ainda segundo o governo federal, há “elevados padrões dee sanidade seguidos por toda a cadeia de produtos de origem animal” e que todos os requisitos sanitários são integralmente cumpridos.





Na nota, os ministérios disseram que entraram em contato com autoridades da Arábia Saudita e com a embaixada do país no Brasil para tentar entender o episódio.



“Caso se comprove a interposição de barreira indevida ao comércio, o Brasil poderá levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC)”, afirmou, em nota, as pastas.





Veja, na íntegra, o posicionamento do Brasil

O governo brasileiro recebeu com surpresa e consternação a decisão da Arábia Saudita de suspender 11 estabelecimentos exportadores de carne de aves para aquele mercado. Não houve contato prévio das autoridades sauditas, tampouco apresentação de motivações ou justificativas que embasem as suspensões. A informação consta apenas em nova lista de plantas brasileiras autorizadas a exportar, publicada hoje pela Saudi Food and Drug Authority (SFDA), que exclui os referidos estabelecimentos, previamente permitidos. Até o momento, apenas o Brasil foi objeto de atualização de lista de exportadores de carne de aves.





O Brasil reitera os elevados padrões de qualidade e sanidade seguidos por toda nossa cadeia de produtos de origem animal, assegurados por rigorosas inspeções do serviço veterinário oficial. Há confiança de que todos os requisitos sanitários estabelecidos por mercados de destino são integralmente cumpridos.





O governo brasileiro iniciou contatos com as autoridades da Arábia Saudita e da embaixada desse país em Brasília para buscar esclarecer o episódio. Todas as vias bilaterais e multilaterais serão empregadas com vistas à pronta resolução da questão. Caso se comprove a interposição de barreira indevida ao comércio, o Brasil poderá levar o caso à OMC.