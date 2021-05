Inflação em BH sobe 6,83% em 12 meses

Em um dos piores momentos da pandemia do novo coronavírus e com o desemprego em alta, Belo Horizonte apresentou um aumento no custo de vida pelo quarto mês consecutivo em 2021. Segundo dados divulgados ontem pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade Federal de Minas Gerais (Ipead/UFMG), o indicador de preços na capital mineira teve uma expansão de 0,40% em abril. Em 12 meses, a inflação medida pelo IPCA acumula alta de 6,83%.





“Ano passado a situação foi dominada pelo aumento dos preços dos produtos alimentícios. Essa mudança de comportamento de consumo das pessoas que passaram a trabalhar, estudar e comer mais dentro de casa pode estar influenciando nos números. O padrão de consumo mudou muito”, explicou Eduardo Antunes, gerente de pesquisa do Ipead.





A inflação, medida pelo IPCA e pelo IPCR leva em conta os custos ao consumidor de variadas rendas. Entre os itens que mais contribuíram para o aumento dos preços na capital em abril, destaca-se a gasolina comum, que teve alta de 1,25% e o gás de cozinha, com aumento de 4,45%. O resultado foi obtido a partir da pesquisa de preços dos produtos e serviços que são agrupados em 11 itens agregados, sendo os outros destaques para as altas de 1,59% nos alimentos industrializados, de 1,57% tanto para alimentos elaboração primária quanto para vestuário e complementos e de 1,38% para insumos de saúde e cuidados pessoais. No sentido oposto, não houve destaques significativos.





Combustíveis

Segundo Eduardo, os aumentos frequentes nos valores dos combustíveis também contribuem para a elevação do preço de outros produtos que estão indiretamente ligados a eles. Além disso, com a volta gradativa da rotina fora de casa dos moradores de BH, a tendência é que haja um crescimento maior nas próximas semanas. “Dentro desses processos de reabertura do comércio, as pessoas voltaram a circular mais, o que acionou o mercado do consumo, dos combustíveis principalmente, como a gasolina e gás de cozinha, que pesa muito no bolso do consumidor. São produtos que mais contribuem para a elevação da inflação na cidade”, destacou o gerente da pesquisa.





Após dois meses de quedas, o preço da cesta básica também voltou a ficar mais caro na capital mineira, passando a custar R$556,91. Segundo o Ipead, os principais responsáveis pela alta foram a carne chã de dentro, com aumento de 3,14%, o feijão carioquinha, com 5,67% e a manteiga, com 3,37%. “Como as cestas básicas tem uma demanda de consumo variável, ela fica nessa rotatividade. Por exemplo, como a carne teve um aumento de produção, o preço dela provavelmente deve aumentar neste mês, o que acaba refletindo neste custo da cesta básica”, disse o pesquisador.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes