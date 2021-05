Termina a reunião de Análise de Conjuntura do 1º dia do Copom

Terminou às 18h39 (de Brasília) a reunião de Análise de Conjuntura do primeiro dia do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Esta reunião, que havia começado às 14h19, contou com a participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, e de oito diretores da instituição.



Na manhã desta terça-feira, 4, os membros do Copom já haviam participado da reunião de Análise de Mercado.



Nesta quarta-feira, 5, Campos Neto e os diretores do BC voltam a ter uma rodada de discussões para definir o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 2,75% ao ano.



De um total de 68 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, todas esperam pela elevação da Selic em 0,75 ponto, para 3,50% ao ano. Para o fim de 2021, as casas esperam desde uma Selic em 4,50% até um aumento dos juros a 6,50% ao ano. A mediana é de 5,50%.