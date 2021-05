Sessão do Congresso é encerrada por falta de acordo em projeto sobre Orçamento

A sessão do Congresso foi encerrada na manhã desta terça-feira, 4, em menos de uma hora após ser aberta por falta de acordo no projeto de lei que restabelece cerca de R$ 20 bilhões ao Orçamento federal de 2021, principalmente para o pagamento de benefícios sociais.



O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), decidiu encerrar a sessão após ser informado de que os líderes não chegaram a um acordo sobre a votação em uma breve reunião.



Pacheco disse que irá remarcar após haver acordo. Os líderes devem se reunir novamente na quinta-feira.