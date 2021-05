Em dia de CPI da COVID, dólar dispara e Ibovespa cai

(foto: PIXABAY)

Instabilidade

Bolsa de valores

abriu nesta terça-feira (04/5) em fortecontra o, acompanhando a recuperação danorte-americana no exterior, à medida que os investidores domésticos ficavam de olho no Congresso em dia de agenda cheia.

Há pouco, o dólar subia 1,04%, cotado a R$ 5,4749, enquanto o principal contrato de dólar futuro ganhava 0,55%, a R$ 5,4865.Nesta sessão, ofará leilão de swap tradicional para rolagem de até 15 mil contratos com vencimento em novembro de 2021 e março de 2022.Preocupam o mercado financeiro a instabilidade provocada pelos desdobramentos dos primeiros depoimentos na CPI dados ex-ministros da Saúde Luiz Henriquee Nelson, nesta terça-feira (04/05), respectivamente. A reunião da CPI começou às 10h desta terça-feira Ambos os ex-ministros da Saúde deixaram o cargo por divergências com Bolsonaro nas medidas de combate àe suas declarações podem trazer volatilidade ao mercadoAlém disso, o câmbio abre com instabilidade hoje também devido às expectativas com a apresentação do relatório da Reforma Tributária, prevista para as 15 horas.O Ibovespa recua em dia de cautela no exterior e agenda cheia no Congresso Nacional,em Brasília, com a CPI da COVID e a apresentação do relatório da Reforma Tributária As bolsas europeias se firmaram em queda, depois de oscilarem em torno da estabilidade durante a manhã, acompanhando a hesitação nos EUA com a divulgação de dados abaixo do esperado nessa segunda-feira.