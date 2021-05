Reino Unido: PMI industrial sobe a 60,9 em abril, no 2º maior nível da história

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 58,9 em março para 60,9 em abril, atingindo o segundo maior nível da história, atrás apenas do recorde de 61 observado em julho de 1994, segundo dados finais publicados nesta terça-feira pela IHS Markit em parceria com a CIPS. A leitura definitiva superou a estimativa preliminar de abril e a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 60,7 em ambos os casos. O avanço acima da marca de 50 indica que o setor manufatureiro britânico se expandiu em ritmo mais forte no mês passado.