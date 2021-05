Itaú Unibanco tem alta de 63,6% no lucro no 1º trimestre, para R$ 6,4 bilhões

O Itaú Unibanco, maior banco da América Latina, registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,398 bilhões no primeiro trimestre deste ano, 63,6% mais que os R$ 3,9 bilhões reportados para igual período de 2020. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, a cifra subiu 18,7%.



"Neste primeiro trimestre, evoluímos muito em nosso processo de transformação cultural, para estarmos cada vez mais preparados para os atuais desafios. Conseguimos acelerar a nossa agenda de transformação digital e diversas outras frentes de trabalho fundamentais para melhoramos significativamente a experiência dos nossos clientes", disse o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, no material de divulgação dos resultados.



A carteira de crédito total do Itaú avançou 4,2% nos três primeiros meses deste ano ante o trimestre anterior, para R$ 906,354 bilhões. Em um ano, foi identificada alta de 15%. No caso da pessoa física, os empréstimos tiveram elevações de 2,2% e 9,8%, respectivamente.



Já o seu custo de crédito alcançou R$ 4,111 bilhões de janeiro a março, cifra 31,9% inferior à verificada nos três meses imediatamente anteriores.



A rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do Itaú encerrou o primeiro trimestre deste ano em 18,5% contra 16,1% do registrado nos três meses anteriores.



Ao fim de março último, o patrimônio líquido do banco era de R$ 140,369 bilhões, alta de 13,5% em um ano. Já os seus ativos totais somaram R$ 2,124 trilhões, elevação de 7,2%, na mesma base de comparação.



O Itaú Unibanco comenta os seus resultados do primeiro trimestre amanhã, em conversa com a imprensa, às 8h30. Às 10 horas, promove reunião virtual com analistas e investidores, em português, e às 11h30, em inglês.