Eletrobras adia arquivamento de relatório 20F na SEC

A Eletrobras informou nesta sexta-feira que arquivou neste dia 30 de abril o Formulário 12b-25 junto à Securities and Exchange Commission (SEC, comissão de valores mobiliários americana), notificando o adiamento do o arquivamento de seu formulário 20F-2020, inicialmente previsto para esta sexta.



"O adiamento se deu em função da necessidade da companhia revisar suas demonstrações financeiras de 2019 e 2018 para refletir os cálculos atuariais relativos ao seu plano de aposentadoria", aponta o fato relevante.



A Eletrobras não acredita que os ajustes sejam relevantes para as demonstrações financeiras de 2019 e 2018.



O Formulário 20F é um relatório padronizado apresentado anualmente por todas as empresas estrangeiras com ações negociadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos.