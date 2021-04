Guedes, sobre leilão da Cedae: confiança no Brasil, é esse o resultado

Confiança no Brasil. Assim o ministro da Economia, Paulo Guedes, definiu o sucesso do leilão da Cedae, companhia de água e esgoto do Rio de Janeiro, terminado há pouco na B3, a Bolsa de Valores e São Paulo.



"Confiança no Brasil, esse é o resultado", comemorou o ministro. Guedes falou rapidamente e durante a sua curta fala, repetiu por várias vezes a palavra "confiança" como a causadora do sucesso do leilão.



Para ele, é a confiança na economia de mercado, é a confiança dos investidores na economia brasileira que levaram ao resultado da outorga, com projeção de R$ 100 bilhões de investimentos no setor de água e esgoto do Estado do Rio de Janeiro.

"É o maior programa de saúde e ambiental do Brasil", disse Guedes, acrescentando que o Brasil vai vencer e passar pelas duas ondas de crise, a econômica e a sanitária.



"O Brasil vai retomar o crescimento e teremos dias melhores pela frente", concluiu o ministro.