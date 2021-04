Ministro do Desenvolvimento comemora leilão da Cedae e elogia Bolsonaro

Ministro do Desenvolvimento comemora leilão da Cedae e elogia Bolsonaro

Bolsonaro, no leilão da Cedae: Este momento marca nossa história e economia

Bolsonaro, no leilão da Cedae: Este momento marca nossa história e economia

Leilão da Cedae é um marco na história do Rio, avalia governador

Leilão da Cedae é um marco na história do Rio, avalia governador

Guedes, sobre leilão da Cedae: confiança no Brasil, é esse o resultado

Guedes, sobre leilão da Cedae: confiança no Brasil, é esse o resultado

Montezano, sobre Cedae: mobilizamos um capital que não se via desde a Vale

Montezano, sobre Cedae: mobilizamos um capital que não se via desde a Vale