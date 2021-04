Guedes cancela viagem que faria a SP para acompanhar chegada de vacinas da Pfizer

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou a viagem a São Paulo nesta quinta-feira para acompanhar, com outros ministros, a chegada de 1,350 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19. Além do recebimento dos imunizantes no Aeroporto de Viracopos (em Campinas), às 18 horas, Guedes visitaria o Centro de Distribuição de Insumos Críticos de Saúde de Guarulhos às 14 horas.



O Ministério da Economia não informou ainda o motivo do cancelamento e apenas disse que outros compromissos entrarão na agenda de Guedes durante a tarde.



O ministro ainda participa de reunião eletrônica do Conselho Monetário Nacional (CMN) a partir das 14 horas.



A divulgação dos votos do colegiado ocorrerá após as 18 h.