ANTT mantém tarifa básica de pedágio da Fernão Dias

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu manter a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) para o trecho da BR-381/MG/SP, trecho de Belo Horizonte a São Paulo, explorado pela Concessionária Autopista Fernão Dias. Em deliberação publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, a ANTT informa que a tarifa aprovada levou em consideração a 13ª revisão ordinária, que alterou a TBP de R$ 1,15264 para R$ 1,13778, e a 13ª revisão extraordinária de R$ 1,13778 para R$ 1,11350.



Além disso, a revisão levou em conta o reajuste, correspondente à variação do IPCA no período de 4,31%.



"Dessa forma, a Diretoria da ANTT decidiu manter a Tarifa Básica de Pedágio reajustada, após arredondamento, de R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos), nas praças de pedágio P1, em Mairiporã/SP, P2, em Vargem/SP, P3, em Cambuí/MG, P4, em Careaçu/MG, P5, em Carmo da Cachoeira/MG, P6, em Santo Antônio do Amparo/MG, P7, em Carmópolis de Minas/MG, e P8, em Itatiaiuçu/MG, para categoria 1 de veículos", diz a ANTT em nota.