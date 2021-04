Índice de confiança do consumidor da Alemanha para maio cai a -8,8, diz GFK

O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu de -6,1 pontos em abril para -8,8 pontos em maio, segundo projeção divulgada nesta quarta-feira (28) pelo instituto alemão GfK. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a -5 pontos.



"O aumento das taxas de infecção por covid-19 e a necessidade de apertar os bloqueios estão pesando na confiança do consumidor na Alemanha", explica o GFK. "As esperanças de uma maior flexibilização das restrições e de um renascimento do consumo foram visivelmente diminuídas. A recuperação da economia doméstica continuará defasada devido à terceira onda. Como em 2020, o consumo novamente não será um pilar da economia este ano", acrescenta a instituição.



A leitura de abril do indicador foi ligeiramente revisada para cima, de -6,2 pontos originalmente.