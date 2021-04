Banco da Inglaterra estabelece instrumento de liquidez em libras com BIS

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira que estabeleceu um instrumento com o Banco de Compensações Internacionais (BIS, pela sigla em inglês) para garantir o fornecimento de liquidez em libras durante eventuais períodos de turbulência nos mercados.



"Junto com as linhas de swap que o BoE tem com vários bancos centrais, esse novo instrumento servirá como uma garantia a mais em libras para ajudar a aliviar quaisquer possíveis tensões nos mercados de financiamento", afirmou o BoE em comunicado.