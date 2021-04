IPCA-15 fica em 0,60% em abril, ante 0,93% em março, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,60% em abril, após ter avançado 0,93% em março, informou na manhã desta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado agora anunciado pelo instituto, o IPCA-15 acumulou um aumento de 2,82% no ano. A alta de 0,60% registrada neste mês fez a taxa acumulada em 12 meses do índice passar de 5,52% em março para 6,17% em abril, resultado mais elevado desde dezembro de 2016, quando a taxa havia sido de 6,58%. No mês de abril de 2020, o IPCA-15 tinha recuado 0,01%, segundo os dados divulgados pelo IBGE.