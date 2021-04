Capital reservou 2ª dose de CoronaVac

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) seguiu na contramão das orientações do Ministério da Saúde e reservou doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan contra a COVID-19, para a segunda etapa da imunização de quem foi contemplado na primeira fase da campanha. A recomendação do governo federal foi de que não seria mais preciso reservar metade dos lotes para garantir a segunda dose.





Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que existem novos atrasos na entrega de carregamento com imunizantes, prejudicando, assim, todas as cidades que seguiram a recomendação de não reservar lotes. No último dia 13, o ministério havia informado que mais de 1,5 milhão de pessoas não retornaram para receber o complemento da vacinação dentro do prazo.





De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgado no último dia 16, cerca de 1.426 municípios não reservaram a segunda dose da vacina. A entidade recebeu cerca de 3 mil respostas sobre o tema. Questionada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Saúde de BH confirmou que o prefeito decidiu guardar as doses da CoronaVac. As 40 mil doses da vacina do laboratório AstraZeneca que foram retiradas ontem pela prefeitura serão utilizadas para a segunda dose da população de 89 anos.





“Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, até a sexta remessa de vacinas, a prefeitura reservou a segunda dose para os públicos contemplados. A partir da sétima remessa, houve a garantia do envio de nova remessa, em tempo hábil”, explicou a secretaria.





Cronograma





BH dá continuidade à vacinação contra a COVID-19 para idosos de 61 anos e trabalhadores da saúde a partir de 39 anos. Segundo a prefeitura da capital mineira, enquanto uma nova remessa de vacinas não chegar à cidade, a imunidade para os grupos prioritários continua. Desde a última quinta-feira , as pessoas de 61 anos estão convocadas para receber a primeira dose da vacina.





* Estagiárias sob supervisão da subeditora Marta Vieira