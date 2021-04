Abril tem 40,6% mais óbitos

A velocidade de transmissão do coronavírus voltou a subir em BH, de 0,93 para 0,96, e o uso de leitos de enfermaria cresceu a 59,8% (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil - 24/3/21)





Minas Gerais registrou 40,6% mais mortes neste mês do que em março. A quatro dias do término de abril, as mortes provocadas por COVID-19 somaram 8.171 ontem, enquanto ocorreram 5.767 ao todo no mês passado. O avanço dos óbitos confirmados em decorrência da doença respiratória, portanto, faz de abril o mês mais letal desde o início da pandemia. Os números da pandemia verificados no estado contribuem para tornar o período também o mais letal para o Brasil.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), foram confirmadas 96 mortes em 24 horas, totalizando 32.414 no estado. Os casos de contaminação apurados em um único dia somaram 1.869. Minas ultapassa, dessa forma, 1,32 milhão de pessoas que se contaminaram com o novo coronavírus desde março do ano passado. O estado contabiliza 1.325.022 diagnósticos da doença.





A média móvel de mortes era, ontem, de 288. Há duas semanas, em 12 de abril, ela alcançava 340, representando queda de 15,2%. Quanto à análise do número de diagnósticos, a média móvel atinge 6.228. Há duas semanas, era de 9.945 registros.





Epicentro da doença em Minas, Belo Horizonte registrou até ontem 171.793 casos confirmados de COVID-19, além de 4.142 mortes. Há 6.025 pessoas em acompanhamento e 161.626 se recuperaram da virose. Em relação ao balanço da última sexta-feira, houve aumento de 2.117 diagnósticos e de 37 óbitos a mais. Em BH, 2.224 homens e 1.918 mulheres morreram em decorrência da crise sanitária. A maioria é formada por idosos, que representam 83,44% dos óbitos (3.414 pessoas no total). Também morreram 627 adultos entre 40 e 59 (14,22%), 96 entre 20 e 39 (2,23%), uma pessoa entre 15 e 19 (0,02%), outra entre 10 e 14 (0,02%), e três crianças entre 1 e 4 (0,07%).





Indicadores Ainda em BH, dois dos três indicadores principais da pandemia da COVID-19 apresentaram aumento, ontem, em relação ao balanço epidemiológico de sexta-feira passada, informou a prefeitura da capital. A taxa de transmissão do coronavírus subiu de 0,93 para 0,96. Portanto, em média, a cada 100 pessoas com COVID-19 na cidade outras 96 ficam doentes. Ainda assim, o fator RT se mantém na zona de controle da escala de risco, abaixo da pontuação 1. Essa situação persiste desde o balanço de 5 de abril.





O problema é que a estatística, que vinha em tendência de queda nas semanas anteriores, não apresenta diminuição desde o dia 14. Outro indicador que apresentou aumento é o percentual de uso dos leitos de enfermaria para infectados pelo coronavírus. A taxa saiu de 58,6% para 59,8%. Porém, o parâmetro continua na zona de alerta, entre 50 e 70 pontos percentuais.





A boa notícia fica por conta da ocupação dos leitos de terapia intensiva para tratamento de pacientes com COVID-19. O percentual geral de uso desses equipamentos, nos hospitais públicos e privados, sofreu leve queda de 81,8% e 81,5%. No entanto, eles permaneces na faixa crítica da classificação desse indicador, acima dos 70%. No Sistema Único de Saúde (SUS), a situação continua próxima ao colapso: 90,2% de ocupação das camas de UTI. Também houve leve decréscimo em relação ao boletim de sexta-feira, quando a PBH registrou taxa de 90,9%.





CONTÁGIO





1.325.022

É o número de casos de contaminação em Minas Gerais





171.793

É o total de diagnósticos registrados em BH