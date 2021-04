Caixa Cartões fecha acordo com Fiserv para atuar no segmento de maquininhas

A Caixa Cartões, subsidiária da Caixa Econômica Federal, concluiu nesta segunda-feira, 26, com a escolha da Fiserv Inc., o processo competitivo para parceria estratégica no mercado de transações por adquirência pelos próximos 20 anos.



Em fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 26, a instituição informa que após a implementação do acordo comercial estima registrar um potencial de R$ 457 bilhões ao ano em volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) durante a vigência do contrato.



Como líder global em pagamentos e tecnologia financeira, a Fiserv atua em áreas como processamento de contas e soluções bancárias digitais; processamento de emissores de cartões e serviços de rede; pagamentos; comércio eletrônico; aquisição e processamento comercial; e a solução de ponto de venda baseada em nuvem.



A Fiserv é membro do Índice S&P; 500 e do Fortune 500 e está entre as empresas mais admiradas do mundo na lista da Fortune.