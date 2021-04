Investidores estrangeiros já recompuseram integralmente exposição ao País, diz BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, repetiu nesta segunda-feira que os investidores estrangeiros já recompuseram integralmente exposição ao Brasil no período de julho do ano passado a fevereiro deste ano.



Segundo ele, a saída de US$ 2,084 bilhões em portfolio em março não representa uma mudança na tendência de recuperação nesses fluxos. "Não dá para falar que há uma tendência no investimento em portfólio de estrangeiros, esses fluxos são sempre voláteis", repetiu.



A conta de investimento em ações e fundos registra superávit de US$ 1,154 bilhão em abril até o dia 20. Já a conta de investimento em renda fixa tem déficit de US$ 1,250 bilhão. Com isso, o investimento em portfólio no período está negativo em US$ 96 milhões.