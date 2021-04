S&P Global eleva rating da Grécia de BB- para BB, com perspectiva positiva

A S&P; Global elevou nesta sexta-feira o rating da Grécia, de BB- para BB, com perspectiva positiva. A agência projeta que, após uma contração de 8,2% no Produto Interno Bruto (PIB) do país, diante da pandemia da covid-19, a economia grega cresça 4,9% em 2021 e 5,8% em 2022.



Na avaliação da S&P;, a Grécia tem colchões fiscais "substanciais", sendo que ainda receberá estímulos adicionais e empréstimos da União Europeia.



A agência acredita que as políticas do governo para acelerar reformas estruturais e a consolidação orçamentária devem consolidar uma trajetória de baixa da dívida do governo em relação ao PIB.