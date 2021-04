BC divulgará estatísticas do questionário pré-Copom após publicação da ata

O Banco Central informou no período da tarde desta sexta-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, que passará a divulgar as estatísticas agregadas compiladas a partir das respostas quantitativas ao questionário pré-Copom. O questionário, enviado às instituições financeiras antes da reunião do colegiado, serve de base para a decisão do BC sobre a Selic (a taxa básica de juros).



Na consulta realizada pelo BC, as instituições informam suas projeções sobre indicadores como o Produto Interno Bruto (PIB) e a Selic.



Conforme o BC, as respostas do questionário serão publicadas na internet um dia após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), a partir da próxima reunião do colegiado, marcada para 4 e 5 de maio.



O horário de divulgação ainda não foi definido.