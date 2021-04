Mesmo diante da crise econômica causada pela pandemia, o PIB do agronegócio mineiro registrou crescimento de 11,2% no ano passado, alcançando a marca de R$ 150,8 bilhões, contra R$ 115,6 bilhões em 2019, conforme dados preliminares divulgados ontem pela Fundação João Pinheiro. A expansão é a segunda maior da última década. Além disso, alcançou uma participação total de 22,6% do PIB estadual, que antes era de 18%. Do acréscimo de R$ 35,2 bilhões ao PIB do agronegócio mineiro em 2020, R$ 18,4 bilhões foram adicionados ao Valor Adicionado Bruto (VAB) a preços básicos do núcleo (setor primário), que passou de R$ 28,9 bilhões em 2019 para R$ 47,3 bilhões em 2020. Os demais R$ 16,8 bilhões foram adicionados às indústrias e aos serviços ligados ao agronegócio. No total, o valor produzido passou de R$ 86,7 bilhões em 2019 para R$ 103,4 bilhões em 2020. Segundo o coordenador de contas regionais de Minas Gerais na FJP, Raimundo Leal, as produções podem bater um recorde em 2020.