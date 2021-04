No país, 48 milhões têm plano

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou ontem que o número de usuários de planos de saúde chegou a cerca de 48 milhões em março, o maior contingente desde setembro de 2015. Desde o início da pandemia, há um ano, todas as modalidades de contratação tiveram aumento, sendo o maior percentual registrado nos planos coletivos empresariais, com 2,48% a mais em relação a março de 2020. Quem mais assinou convênios médicos foram pessoas acima de 59 anos, segundo o balanço, com dados atualizados do monitoramento feito no setor de planos de saúde durante a pandemia de COVID-19.





A taxa de ocupação nos leitos para COVID-19 e outros procedimentos apresentou aumento em março, chegando à 76%. A ANS considera os leitos comuns e de UTI dos hospitais próprios das operadoras levantadas, que têm 12,2% do total de leitos disponíveis na rede assistencial de planos privados. Assim como os dados dos boletins epidemiológicos municipais e estaduais, a taxa dos leitos específicos para COVID-19 bateu recorde em março, atingindo 80%.





Outro indicador são as reclamações dos consumidores: 15.236 demandas pelos canais de atendimento da ANS, aumento de aproximadamente 26,1% em comparação ao mês anterior e de 26,9%, em relação a março de 2020. Para analisar os indicadores assistenciais, a ANS coletou informações de 50 operadoras que têm rede hospitalar própria. Já os dados econômico-financeiros foram avaliados com 96 operadoras. Ao todo, os dados coletados nas 146 operadoras correspondem a 74% dos beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares do país.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie