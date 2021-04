BC está trazendo para o Brasil as recomendações do TCFD, diz diretor de Regulação

O diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otávio Damaso, disse nesta quinta-feira, 22, que a autoridade monetária avança na agenda da sustentabilidade aliada à própria missão do BC, que é a estabilidade financeira, eficiência do sistema financeiro e estabilidade de preços. Segundo ele, o BC está trazendo para o Brasil as recomendações do TCFD, ou Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, e as tornando obrigatórias.



Entre as recomendações do TDFD está a transparência, como a divulgação de riscos e oportunidades associadas às mudanças climáticas.



Damaso participa da live "ESG: como construir um futuro sustentável", organizada pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi).



De acordo com ele, na medida em que o BC introduz a agenda da estabilidade financeira no seu arcabouço regulatório, ajuda a fomentar o desenvolvimento das finanças sustentáveis, que, por sua vez, ajuda a ampliar a oferta de recursos a um custo menor.



O diretor disse ainda que dentro do esforço da adoção da agenda de sustentabilidade, o BC está criando o bureau de crédito rural verde, que traz com ele critérios de sustentabilidade.