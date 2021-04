BTG notifica ao Cade compra de participação da Caixa no Banco Pan

O Banco BTG Pactual notificou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aquisição das ações detidas pela Caixa no Banco Pan. A notificação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 22.



No documento apresentado ao órgão, o BTG pede que a operação seja aprovada sem restrições por não despertar preocupações concorrenciais.



"O controle do Banco Pan já era compartilhado pelo Banco BTG Pactual e as participações conjuntas nos mercados em que há sobreposição horizontal são mínimas. Portanto, as Requerentes, respeitosamente, entendem que a operação proposta não possui o condão de alterar o cenário concorrencial", afirma o documento.



No início do mês, a Caixa Econômica Federal e o BTG Pactual assinaram acordo, por meio de subsidiárias, para a aquisição pelo banco da totalidade das ações ordinárias do Banco Pan em poder do banco estatal, equivalentes a 26,8% do capital social. O Banco Sistema, do BTG Pactual, deverá pagar aproximadamente R$ 3,7 bilhões, R$ 11,42 por ação.



A operação conclui o processo de desinvestimento da participação da Caixa no Banco Pan, e o BTG Pactual passará a consolidar o controle acionário da instituição.