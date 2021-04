Premiê português diz que concluir acordo comercial UE com Mercosul é prioridade

O primeiro-ministro de Portugal, Antonio Costa, afirmou nesta terça-feira, 20, após reunião da Cúpula Ibero-Americana de empresários, que é "prioritário concluir os acordos da União Europeia com o Mercosul". Em publicação após o evento no Twitter, o português também citou acertos com Chile e México. No momento, Portugal ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.



"Importa reforçar a parceria econômica entre países ibero-americanos para a promoção de uma recuperação conjunta, equilibrada e aberta ao mundo", também escreveu o primeiro-ministro. A liderança de Lisboa no Conselho da UE foi algumas vezes descrita como uma oportunidade de aproximação com o Mercosul tendo em vista o acordo comercial, levando em conta a proximidade entre os países. A presidência rotativa de Portugal termina em junho, quando a Eslovênia passará a comandar o órgão.



O encontro foi sediado em Andorra, e o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou pelo Twitter, tendo em vista a ocasião, que o governo espanhol doará, quando for possível, vacinas à América Latina para impulsionar a luta contra a covid-19. "Trabalharemos, também nestes dias, no desenho de uma resposta coordenada à crise sanitária, econômica e social para avançar em uma recuperação sustentável e inclusiva na América Latina", escreveu Sánchez.