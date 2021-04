ONS diz que discussões sobre leilões de potência estão sendo finalizadas

O diretor geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, informou que as discussões sobre os inéditos leilões de potência, para contratação de usinas dedicadas ao atendimento dos picos de potência pelo sistema, estão sendo finalizadas, e o primeiro certame vai ocorrer este ano. Segundo ele, o desenho desse novo tipo de leilão vai comportar tanto a energia existente como novos empreendimentos e ampliar o seu direcionamento.



"É um aspecto inovador, antes os leilões eram só energia, agora o foco é potência, e a destinação dessa energia vai ter outro direcionamento, que pode ser mercado vinculado, mercado livre. É um desenho bem bacana que vai ser publicado em breve", antecipou o executivo em evento online.



Ele informou, ainda, que os leilões regionais também estão na pauta das conversas do governo, mas, segundo ele, é preciso saber primeiro se a demanda por esse tipo de leilão é energética ou de política pública de Estado, "porque se for uma política de Estado tem suas lógicas, que extrapolam as competências energéticas e elétricas e o ONS não participa", afirmou.