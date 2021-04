Câmara começa a discutir urgência em PL de privatização dos Correios

A Câmara começou a discutir o requerimento de urgência para o projeto de lei que cria um novo marco postal e abre espaço para a privatização dos Correios. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já havia sinalizado que iria pautar a proposta, mas não há acordo entre as lideranças para aprovar o pedido, segundo apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



A urgência torna a proposta prioritária na fila de votação de projetos da Casa e permite que ela possa ser pautada no plenário a qualquer momento.



Contra a urgência, o deputado Paulão (PT-AL) disse que o projeto é "lesa pátria" e atenta contra a cidadania e o povo brasileiro. "O PT não colocará a digital nesse projeto que lesa a soberania", afirmou.



Em uma tentativa de retirar o requerimento da pauta, o parlamentar apelou para o fato de Lira ter sido seu colega na Câmara de Vereadores de Maceió e ressaltou que o projeto de lei não foi discutido em comissões e audiências públicas.



Em resposta a Paulão, Lira disse que nada será aprovado sem que haja concordância da maioria dos deputados.



O deputado Paulo Ganime (Novo-RJ), por sua vez, disse que os serviços dos Correios são ruins e motivo de chacota. "É motivo de vergonha para nós, agentes públicos, que devemos fiscalizar e garantir a boa prestação do serviço público", afirmou.