Ações disparam em dia de posse na Petrobras

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

"Vamos buscar reduzir a volatilidade, sem desrespeitar a paridade internacional" General Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras







O general do Exército Joaquim Silva e Luna tomou posse ontem na presidência da Petrobras, no lugar de Roberto Castello Branco, que deixou a empresa no dia 12. Indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o militar entra na empresa com o desafio de conduzir a política de preços dos combustíveis, motivo do desentendimento entre o ex-presidente da estatal e Bolsonaro. Após o breve, mas amigável, discurso do militar na cerimônia, as ações da companhia dispararam. As declarações de Silva e Luna sobre alocação de capital, desinvestimentos e política de preços deixaram uma impressão positiva para os investidores, que se refletiram no pregão. Silva e Luna afirmou que a Petrobras buscará reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis sem “desrespeitar” a paridade de importação. O executivo disse ainda que tem o objetivo de garantir o maior retorno possível ao capital empregado.





No fim dos negócios de ontem na B3, as ações preferenciais subiam 5,80%, a R$ 24,28, enquanto as ordinárias avançavam 5,03%, a R$ 23,79. No fechamento, o valor de mercado havia diminuído para R$ 313,6 bilhões, ainda assim uma expressiva alta de R$ 16,5 bilhões ante o fechamento de sexta. A marca, entretanto, ainda está distante dos R$ 383 bilhões que a petroleira valia antes das notícias sobre a troca de presidente, em 18 de fevereiro.





Silva e Luna estava acompanhado de outros três militares, na cerimônia de posse, transmitida virtualmente, pelo site da Petrobras. Ao seu lado estavam apenas Eduardo Bacellar, presidente do conselho de administração da empresa; Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia; e Rodolfo Saboia, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).





Em um breve discurso, de 10 minutos, o militar deu algumas sinalizações de como será sua gestão. "Quem chega deve chegar ouvindo mais e falando menos", afirmou na abertura. Em seguida, agradeceu Bolsonaro pela indicação ao cargo, sob a coordenação do ministro Albuquerque. O general disse ingressar na empresa num "ponto de equilíbrio, entre a ousadia e a prudência".





Acrescentou, em seguida, que o passado é apenas uma referência, sem detalhar se estava falando da história recente de gestão da estatal ou do seu currículo. "O que se quer do novo presidente da Petrobras é o novo que se quer que ele produza em equipe, alinhado com missão da empresa, liderando um time capaz de vencer desafios, nessa complexa conjuntura, e entregar resultados", disse Silva e Luna, complementando que a credibilidade não é fruto de uma percepção momentânea.





Segundo o general, mudanças geram especulações, o que, em sua opinião, é natural num momento de "conflito de narrativas". Ele disse que trabalhará alinhado com o Conselho de Administração, diretoria e ANP.





VOLATILIDADE

Para isso, o general conta com os ativos de classe mundial (termo adotado na gestão de Castello Branco para tratar de grandes campos do pré-sal), em águas profundas e ultraprofundas. A intenção é conciliar interesses dos consumidores e acionistas, valorizando os trabalhadores. "Vamos buscar reduzir a volatilidade (mudanças bruscas dos preços nas refinarias, em curtos prazos), sem desrespeitar a paridade internacional (alinhamento com os preços externos)", afirmou.





A redução da dívida e o investimento em pesquisa e desenvolvimento também estarão no foco da administração de Silva e Luna. "Contribuiremos com a geração de previsibilidade ao planejamento econômico nacional. Destaco que o plano estratégico da Petrobras para 2025 já sinaliza com as linhas mestres da superação desse desafio", acrescentou.





O general afirmou que as regras de boa governança da empresa são suficientes para garantir proteção aos acionistas. "Neste aspecto, entendo que uma boa comunicação antecipatória do que for possível deve ser central, transparente, assentada em informações consistentes e sempre baseadas em dados e fatos". Silva e Luna disse ainda que a força de trabalho da empresa é o seu maior patrimônio. "O somatório da vivência na Petrobras dos quatro diretores escolhidos ultrapassa um século."