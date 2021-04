Reino Unido: BoE e Tesouro formam grupo para estudar criação de moeda digital

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e o Tesouro britânico anunciaram nesta segunda-feira (19) a formação de um grupo de trabalho para estudar a criação do que chamam de moeda digital do Banco Central (CBDC, na sigla em inglês). O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e o Banco Central Europeu (BCE) também já estudam formas de aderir às moedas digitais.



"O governo e o Banco da Inglaterra ainda não tomaram uma decisão sobre a introdução de uma CBDC no Reino Unido e irão se envolver amplamente junto às partes interessadas sobre os benefícios, riscos e aspectos práticos de fazê-lo", diz comunicado conjunto emitido pelas instituições enviado há pouco à imprensa.



O grupo de trabalho será copresidido pelo vice-presidente para estabilidade financeira do BoE, Jon Cunliff, e pela diretora-geral de serviços financeiros do Tesouro britânico, Katharine Braddick.