Ex-Goldman Sachs, Gary Gensler toma posse como presidente da SEC

Ex-executivo do Goldman Sachs, Gary Gensler tomou posse neste sábado como presidente da Securities and Exchange Comission (SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos Estados Unidos. Indicado pelo presidente americano, Joe Biden, Gensler foi confirmado ao cargo pelo Senado por 53 votos a favor e 45 contra.



"Como presidente, todos os dias serei animado por nossa missão: proteger os investidores, facilitar a formação de capital e promover mercados justos, ordeiros e eficientes. É essa missão que ajudou a tornar o mercado de capitais americano o mais robusto do mundo", disse Gensler.



Após uma carreira no setor bancário americano, Gensler entrou para o serviço público e, em 2009, foi nomeado pelo ex-presidente Barack Obama para liderar a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ligada à SEC. Na agência, ele é creditado por ter feito reformas em mercados de derivativos, que ajudaram a dissipar as incertezas decorrentes da crise financeira global.



Durante audiências no Congresso, Gensler prometeu intensificar a supervisão regulatória dos mercados financeiros, incluindo a recente onda de abertura de capitais por meio das empresas de empresas de aquisição de propósito específico (SPACs), conforme mostrou reportagem do Broadcast.