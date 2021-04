Biden está aberto a negociações sobre formato de pacote de infraestrutura dos EUA

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, reafirmou nesta sexta-feira, 16, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está "aberto a negociações" sobre o formato do pacote de infraestrutura almejado pelo governo. Psaki foi questionada, durante entrevista coletiva, sobre a possibilidade de que o pacote seja fatiado.



Psaki informou que o presidente irá ouvir na próxima semana sugestões de um grupo bipartidário de membros do Congresso sobre todos os elementos da proposta para a infraestrutura.



Segundo ela, o governo do democrata ainda espera uma contraproposta dos republicanos no Legislativo sobre o tema.