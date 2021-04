Tesouro dos EUA inclui Taiwan na lista de economias que manipulam suas moedas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos adicionou Taiwan na lista de países que manipulam suas moedas, que também inclui o Vietnã e a Suíça. Em relatório enviado ao Congresso, a pasta informou que monitoram as práticas de outras 11 economias, entre elas China, Japão, Alemanha e México.



No documento, o Tesouro cobrou dos chineses medidas para melhorar a transparência sobre a gestão do yuan.



"O Tesouro está trabalhando incansavelmente para lidar com os esforços das economias estrangeiras para manipular artificialmente os valores de suas divisas que colocam os trabalhadores americanos em uma desvantagem injusta", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen.



*Com informações da Dow Jones Newswires