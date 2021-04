Setor público consolidado deve ter déficit de R$ 177,5 bi em 2022, diz secretário

O setor público consolidado deve ter déficit de R$ 177,49 bilhões em 2022, de acordo com projeções do Ministério da Economia. O número não consta na apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022 divulgado pela pasta, mas foi informado pelo secretário de Orçamento Federal, George Soares, em entrevista coletiva.



O valor corresponde à soma de resultados, todos negativos, do Governo Central (INSS, Tesouro Nacional e Banco Central) de R$ 170,47 bilhões, R$ 4,42 bilhões de estatais e R$ 2,60 bilhões de Estados e municípios.



Para 2023, o déficit do setor público consolidado é estimado em R$ 149,82 bilhões, sendo saldo negativo projetado de R$ 144,97 bilhões do governo central, de R$ 4,75 bilhões de estatais e de R$ 100 milhões de Estados e municípios.



Já em 2024, a expectativa é de déficit de R$ 105,78 bilhões em todo o setor público, sendo déficits de R$ 102,20 bilhões do governo central e de R$ 5,08 bilhões para estatais e superávit de R$ 1,5 bilhão para Estados e municípios.