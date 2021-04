Ticket Log: Preços dos combustíveis têm leve queda no começo de abril

A Ticket Log apurou que os preços da gasolina e do etanol tiveram pequenos recuos nas primeiras semanas de abril, em relação ao final de março. Segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), os preços médios registrados no País caíram 0,29%, no caso da gasolina, para R$ 5,701 nos postos. Já o etanol registrou um recuo de 0,59% e foi encontrado à média de R$ 4,572.



"Os recuos são pouco significativos. Ainda assim, se a tendência se provar durante todo o mês, podemos ter ao final de abril a primeira queda de preços desde maio de 2020, interrompendo uma sequência que já registrou dez aumentos consecutivos", destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, controladora da Ticket Log.



A gasolina mais cara continuou acima de R$ 6,00 neste início de mês. No Acre, o combustível foi comercializado pelo valor médio por litro de R$ 6,243. No Rio de Janeiro, segundo maior preço registrado, o valor encontrado foi de R$ 6,112. O maior aumento foi registrado no Amazonas, de 3,10% na comparação com o fechamento de março.



Já o etanol de maior preço médio nestas primeiras semanas de abril esteve no Rio Grande do Sul, com o litro a R$ 5,276. O maior aumento foi identificado no Acre, de 8,25%.



Em Santa Catarina foi identificado o litro da gasolina mais barato de todo o território nacional, a R$ 5,241. O Estado também registrou o maior recuo de preços do combustível, de 2,44% em relação ao fechamento de março.



São Paulo segue com o etanol mais barato do País, após redução de 6,66% nos preços, que fez o combustível ser comercializado a R$ 3,644. Mas o maior recuo foi apresentado no Paraná, de 7,21%.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que possui 1 milhão de veículos administrados.