Biden comemora alta de vendas no varejo e relaciona resultado a pacote fiscal

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou nesta quinta-feira, 15, o resultado das vendas no varejo americano, que saltaram 9,8% em março, na comparação mensal. A expectativa de analistas era de um avanço menor, de 6,1%. Durante um encontro na Casa Branca com parlamentares asiáticos-americanos, o democrata relacionou a alta do indicador acima do esperado ao seu pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, que foi aprovado pelo Congresso no mês passado.



"Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas a América está de volta", declarou Biden, em referência à recuperação econômica. O presidente americano ressaltou, contudo, que ainda há 8 milhões de pessoas desempregadas a mais no país do que antes da crise gerada pela pandemia de covid-19.