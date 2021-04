Produção industrial nos EUA sobe 1,4% em março ante fevereiro

A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 1,4% em março, na comparação com fevereiro, informou nesta quinta-feira o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço maior, de 2,7%. Na comparação anual, houve alta de 1,0% na produção industrial em março.



Além disso, o Fed revisou os dados do mês anterior. A queda de 2,2% de fevereiro ante janeiro foi revista para um recuo de 2,6%.



Em seu relatório, o Fed nota que a produção industrial do país está 3,4% abaixo de seu nível pré-pandemia.



* Com informações da Dow Jones Newswires