Panorama para economia dos EUA é mais otimista, com avanço da vacinação, diz Fed

O panorama para o futuro da economia dos Estados Unidos é "mais otimista" do que em meses anteriores, impulsionado pela aceleração nas campanhas de vacinação contra a covid-19 no país, aponta avaliação do Livro Bege, publicado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta quarta-feira, 14.



Segundo o documento, metade dos distritos afirmou que houve aumento "robusto" na atividade industrial entre fevereiro e abril, apesar dos problemas nas cadeias de fornecimento. Na maioria da regiões, os bancos citaram um modesto para moderado aumento no empréstimos em geral.



A alta demanda com oferta restrita impulsionou os preços das residências, aponta a avaliação. No setor de construção, a atividade nos segmentos de hotelaria, escritórios e varejo permaneceu fraca.



A atividade agrícola permaneceu praticamente estável durante o período do relatório, enquanto o setor de energia foi misto, já que a produção de carvão caiu, mas as perfurações de petróleo e gás ficaram estáveis.