Principal objetivo da implementação do Open Banking é elevar eficiência, diz BC

O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Ribeiro Damaso, afirmou nesta quarta-feira que o principal objetivo da implementação do Open Banking no Brasil é incrementar a eficiência do sistema financeiro.



"Esperamos uma racionalização de processos e uma redução da assimetria de informação. Não tenho dúvidas de que o Open Banking poder ter um grande papel na inclusão financeira, importante não apenas para as famílias, como para os empreendedores", avaliou Damaso, no evento "Open Banking: Oportunidades Ilimitadas", promovido pela Embaixada da Índia no Brasil e pela Tata Consultancy Services (TCS).