Petrobras confirma a realização da assembleia geral ordinária

A Petrobras informou que está mantida a assembleia geral ordinária desta quarta-feira, prevista para a partir das 15 horas. Segundo a empresa, a Justiça reconsiderou liminar da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que impedia a votação de dois itens da pauta: a mudança no plano de saúde e a distribuição de dividendos.



O Tribunal Regional Federal da 1ª Região havia suspendido a deliberação sobre a migração da gestão operacional do plano de saúde da Petrobras para a Associação Saúde Petrobrás.



Como essa migração teve efeito no resultado financeiro da empresa em 2020, havia sido suspenso também o item da pauta da assembleia que trata do pagamento aos acionistas.



Em comunicado, a Petrobras informou que "a referida liminar foi reconsiderada pelo Tribunal e, portanto, não há qualquer impacto nas matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO), marcada para a data de hoje às 15h".