Correção: Fiat confirma 10 dias de férias para 1,9 mil trabalhadores em Betim

A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no texto. No segundo parágrafo, em vez do trecho "Será suspenso, assim, nesse período o segundo turno de produção de duas das três linhas do complexo industrial", o correto é "Será suspenso, assim, nesse período o segundo turno da produção de carros do complexo industrial". Segue a nota com o texto corrigido:





A Fiat confirmou nesta quarta-feira, 14, que vai suspender parte da produção na fábrica de Betim (MG) em razão da irregularidade no abastecimento de peças. A montadora vai conceder dez dias de férias a 1,9 mil trabalhadores a partir de segunda-feira, 19.



O retorno está previsto para o dia 29. Será suspenso, assim, nesse período o segundo turno da produção de carros do complexo industrial.



O total de trabalhadores que entrarão em férias é maior do que o número, de 800 a mil funcionários, indicado na semana passada ao sindicato da região.



A Fiat, montadora do grupo Stellantis, informa em nota que a medida se deve à necessidade de adaptar o ritmo de produção às condições atuais de volume e regularidade de fornecimento de componentes. "A empresa continua em contato e em negociação com seus fornecedores para normalizar os fluxos de suprimentos", comunicou.