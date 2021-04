Senado dos EUA confirma nomeação de Gary Gensler como presidente da SEC

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira, 14, nomeação de Gary Gensler como presidente da Securities and Exchange Comission (SEC), equivalente americana à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os senadores votaram para aprovar a nomeação de Gensler por 53 votos a favor e 45 contra, tornando-o o regulador financeiro mais proeminente que o presidente norte-americano, Joe Biden, nomeou até agora.



Ele recebeu o apoio de três republicanos, refletindo o apetite limitado da oposição por uma agenda política que deve incluir a exigência de mais divulgação de empresas públicas sobre questões como o impacto potencial das mudanças climáticas em seus negócios.



O aquecido mercado de ações expôs uma série de outras questões nas últimas semanas que Gensler provavelmente terá de enfrentar no início de sua gestão. Isso inclui preocupações sobre vulnerabilidade no mercado expostas pelo caso GameStop, um boom em empresas de aquisição de propósito específico, ou SPACs, e o colapso da firma de investimento Archegos Capital Management.



Ex-executivo do Goldman Sachs, Gensler é conhecido em Washington como um regulador obstinado que conseguiu reformular o mercado de swaps após a crise financeira de 2008.



O conjunto de regras que ele implementou como presidente da Commodity Futures Trading Commission - agência irmã da SEC - de 2009 a 2013 é amplamente creditado por escorar a resiliência do mercado durante a turbulência do ano passado em meio à pandemia.