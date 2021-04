Euro digital precisa garantir privacidade, aponta pesquisa do BCE

Privacidade é a preocupação número 1 dos europeus no que diz respeito ao eventual lançamento de um futuro euro digital, segundo resultados de uma pesquisa divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira. Durante consulta pública de quatro meses que se encerrou em 12 de janeiro, o BCE atraiu o recorde de mais de 8.200 respostas. Do total, 94% vieram de cidadãos europeus e o restante, de profissionais de negócios.



Para 43%, privacidade é a característica mais desejável de um euro digital. A segunda questão mais importante é a segurança, apontada por 18% dos que se manifestaram.



Em seguida, 11% disseram ser crucial que a moeda possa ser utilizada como forma de pagamento em toda a zona do euro.



Já 9% querem garantir que não haverá custos adicionais com o uso do euro digital e 8% esperam que a moeda seja funcional em ambientes offline.



"Faremos o possível para que o euro digital atenda as expectativas dos cidadãos destacados na consulta pública", disse Fabio Panetta, dirigente do BCE, ao apresentar a pesquisa.