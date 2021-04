Produção de motocicletas cresce 116,4% em março, mas cai 20,3% no trimestre

A produção de motocicletas reagiu em março, quando foram montadas 125,6 mil unidades, mais do que o dobro (alta de 116,4%) do volume fabricado em fevereiro, mês em que as fábricas, concentradas no polo industrial de Manaus (AM), seguiam com as linhas afetadas por restrições da crise sanitária na região, onde o sistema de saúde entrou em colapso no início do ano. Na comparação com março de 2020, a produção de motos teve crescimento de 22,1%, segundo balanço da Abraciclo, entidade que representa a indústria de veículos de duas rodas.



Com o resultado, o setor fechou o primeiro trimestre com queda de 20,3% na produção, para 237,2 mil unidades em três meses.



"Depois de dois meses em que as fábricas readequaram seus turnos de trabalho e algumas até suspenderam temporariamente suas atividades, voltamos a operar normalmente, seguindo os protocolos sanitários. Com isso, voltamos ao patamar de produção que deve se manter nos próximos meses", diz o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.



O executivo acrescenta que todas as associadas estão operando normalmente e sem risco de desabastecimento de insumos.



Segundo o presidente da Abraciclo, a expectativa agora é reduzir a fila de espera que se formou nas concessionárias em razão de atrasos de entrega causados pela quebra no fluxo de produção de motocicletas.