Campos Neto: Agimos no mercado de câmbio quando entendemos que está disfuncional

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, em entrevista nesta terça-feira, 13, que a instituição somente age no mercado de câmbio quando entende que ele está "disfuncional". "Nunca fizemos venda regular de dólar, agimos na disfuncionalidade", disse à Bloomberg TV.



Mais uma vez, Campos Neto reforçou que a autoridade monetária não tem uma meta para o nível de câmbio e que o olhar da instituição não é para a cotação do real em si, mas sim como isso afeta a inflação.



Nesse ponto, o presidente do BC ressaltou que outros países emergentes também têm assistido a um aumento na inflação de alimentos.