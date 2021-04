Economista-chefe Andy Haldane deixará o BC da Inglaterra após reunião de junho

O economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andy Haldane, deixará a instituição, após 32 anos de trabalho no banco central. Em comunicado, o BoE informa nesta terça-feira que Haldane sairá do cargo após a reunião de política monetária de junho e assumirá o posto de executivo-chefe da Sociedade Real para as Artes, a Manufatura e o Comércio (RSA) do país.



Em comunicado, o BoE agradece as mais de três décadas de serviços prestados por Haldane e diz que o sucessor dele será anunciado adiante, em data não especificada.



No texto, o próprio Haldane agradece o período no banco central e se diz empolgado para atuar em outra "grande instituição britânica", a RSA, entidade sem fins lucrativos fundada em 1754 e que, segundo seu site, tem como objetivo encontrar soluções para desafios sociais.