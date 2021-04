China tem superávit comercial de US$ 13,8 bilhões em março

A China teve superávit comercial de US$ 13,8 bilhões em março, informou nesta terça-feira a Administração Geral Aduaneira do país. O resultado ficou aquém das expectativas de economistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam saldo positivo de US$ 49,2 bilhões no mês.



Em março, as exportações chinesas tiveram alta de 30,6% em relação a igual mês de 2020, também abaixo das previsões de economistas, que esperavam crescimento de 40%. No primeiro bimestre do ano, as exportações avançaram 60,6% na comparação interanual.



O país registrou ainda crescimento de 38,1% das importações em março ante igual período do ano passado, acima da expectativa do mercado, de alta de 25%. O dado também ficou acima do crescimento de 22,1% apurado no primeiro bimestre.



No mês, as importações da China de mercadorias dos Estados Unidos cresceram 174,8% em relação ao mesmo mês de 2020. As exportações avançaram 153,3% no mesmo período.



Segundo um porta-voz da administração aduaneira chinesa, o superávit comercial do primeiro trimestre de 2021 representa um crescimento de dois dígitos mesmo em relação a igual período de 2018 ou 2019, antes da pandemia de covid-19.