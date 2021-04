Tereos obtém financiamento de R$ 370 milhões com o BNDES

A Tereos Açúcar e Energia, dona da marca Açúcar Guarani contratou um empréstimo de R$ 370 milhões com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Deste total, R$ 330 milhões serão destinados para financiar capital de giro e gastos com materiais, máquinas e equipamentos agrícolas para as safras 2020/21, que está encerrada, e da temporada 2021/22, que se iniciou este mês.



Outros R$ 40 milhões serão destinados para a Usina Vertente, que pertence ao grupo e produz açúcar, etanol e energia, por meio de cogeração.



Segundo o BNDES o crédito foi contratado por meio da linha de financiamentos Finame Direto, empresas e municípios. Essa modalidade é voltada para a compra de máquinas, equipamentos, sistemas industriais, componentes e bens de informática e automação, além de outros materiais e capital de giro associado aos materiais.