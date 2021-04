Petrobras: José Abdalla e Leonardo Antonelli renunciam a candidaturas ao conselho

O Fundo de Investimento em Ações (FIA) Dinâmico Energia comunicou à mesa da Assembleia Geral de Acionistas (AGE) da Petrobras a desistência das candidaturas de Leonardo Antonelli e José João Abdalla, conhecido como Juca Abdalla, ao conselho de administração da empresa.



Os dois foram indicados a participar da eleição pelo fundo. O advogado Antonelli é, até agora, membro do colegiado da estatal, e, se eleito, seria reconduzido ao cargo. Já Abdalla é dono do FIA Dinâmico Energia, maior acionista privado da Petrobras, com 1% das ações ordinárias.



Ao ser comunicada da desistência de ambos, o presidente da mesa da AGE, Francisco Costa e Silva, pediu que Antonelli e Abdalla manifestassem pessoalmente a decisão de abandonar a eleição e não por meio do FIA Dinâmico Energia. A carta de renúncia de Antonelli foi recebida via Whatsapp, em seguida. A de Abdalla ainda é aguardada.